Замглавы ФСИН: начальник "Крестов" был не в курсе истории с избиением заключенного в СИЗО

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Начальник СИЗО "Кресты" в Колпинском районе Санкт-Петербурга был не в курсе истории с избиением заключенного в следственном изоляторе. Об этом ТАСС сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

"Руководитель "Крестов" - новый человек. Ему трудно предъявить претензии. Не думаю, что он был в курсе ситуации. Я с ним беседовал, он абсолютно адекватный человек с хорошей подготовкой. У него глаза горели, когда он пришел на работу [начальником СИЗО] в начале года. Он живет этой работой. Ранее он руководил детской воспитательной колонией, к нему тоже никаких вопросов не возникало", - сказал Максименко, отметив, что у руководителя СИЗО огромный объем работы и колоссальные задачи, так как "Кресты" - это самая большая тюрьма в Европе.

Замдиректора ФСИН сообщил, что в "Крестах" продолжается проверка центрального аппарата ведомства. "Она продлится какое-то время. Возможно, мы выявим еще какие-то факты нарушений и сможем подсказать руководству СИЗО слабые места", - сказал Максименко.

Он подтвердил, что конфликт между заключенными начался на бытовой почве, но информация о том, что таким образом выбивались показания или вымогались деньги, не подтвердилась. "Мы не смогли подтвердить информацию, что кто-то выбивал показания, как и нет доказательств, что кто-то [у этого заключенного] вымогал деньги. Он [заключенный] грезил блатной романтикой, он попал в камеру к рецидивистам, которые избили его за то, что взял без спроса сигарету из чужой пачки", - рассказал Максименко. Он подчеркнул, что сотрудники СИЗО не должны делать скидки на то, что это трудные заключенные. "Они не должны допускать таких явлений. И с такими явлениями мы боремся", - сказал замдиректора ФСИН.

При этом он сообщил, что в "Крестах" существует дефицит кадров, так как после переезда СИЗО в новое здание в Колпине практически все прежние сотрудники уволились. "Там работает чуть более половины личного состава, не хватает 400-450 человек", - рассказал Максименко. Он отметил, что проблему с кадрами сейчас решают. "Мы начинаем в сентябре строительство двух домов, сотрудники СИЗО смогут там получить служебное жилье", - отметил замдиректора ФСИН.

Ранее он сообщил, что сотрудники следственного изолятора "Кресты" не остановили избиение заключенного и допустили появление в камере телефона, на который велась видеозапись, попавшая в интернет. Проверку публикаций СМИ об избиениях заключенных в СИЗО проводят также сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. В УФСИН по Петербургу и Ленинградской области отмечали, что представители регионального омбудсмена постоянно посещают СИЗО, при этом заявлений о применении физической силы к подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в "Крестах", не поступало. Максименко также отмечал, что после того, как будут установлены личности сотрудников, причастных к делу, материалы на них будут переданы в следственные органы.