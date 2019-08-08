В Роспотребнадзоре сообщили о высоком риск заражения лихорадкой денге в Бразилии и Мексике

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вспышки лихорадки денге наблюдаются в Бразилии, Колумбии и Мексике. В связи с этим Роспотребнадзор советует российским туристам, собирающимся посетить эти страны, проявлять повышенную осторожность.

"С начала 2019 года на территории 38 стран Американского региона зарегистрировано более 1,5 млн случаев заболевания лихорадкой денге, из которых более 650 закончились летальным исходом. Наиболее неблагополучная ситуация наблюдается в Бразилии (свыше 1,3 млн случаев), Колумбии (65,1 тыс.) и Мексике (32, 8 тыс.)", - говорится в распространенном в четверг сообщении.

Для безопасности российских туристов Роспотребнадзор советует, в частности, использовать индивидуальные средства защиты (оконные противомоскитные сетки, одежда с длинными рукавами), а также по возвращении из путешествия при повышении температуры обязательно рассказать врачу о пребывании в стране с тропическим климатом.

В сообщении приводятся данные ВОЗ, согласно которым около 2,5 млрд человек подвергаются риску заражения лихорадкой, что составляет 40% населения мира.

В пресс-службе особо выделяют ситуацию на Филиппинах, там зарегистрировано 146 тыс. случаев заболевания и объявлена чрезвычайная ситуация по лихорадке денге. Также отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по лихорадке денге в Бангладеш, где с начала года зарегистрировано более 24,8 тыс. случаев заболеваний, более 50 из них закончились летальным исходом. В текущем году случаи заболевания лихорадкой денге зарегистрированы в девяти странах Австралии и Океании, а также в восьми странах Африки. В пресс-службе ведомства добавили, что с начала 2019 года случаи заболевания лихорадкой выявлены в трех европейских странах - в Испании, Италии и Франции.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. Если нет переносчиков, то больной человек не представляет эпидемиологической опасности.