Илью Яшина арестовали за участие в несанкционированном митинге 14 июля в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы назначил 10 суток административного ареста незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Илье Яшину, признав его виновным в участии в несанкционированном митинге 14 июля, сообщили ТАСС в суде.

"Хамовническим районным судом Москвы рассмотрен административный материал, предусмотренный ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ, в отношении Яшина И. В. по событиям 14.07.2019. Назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток", - сказала представитель суда.

29 июля Щербинский суд Москвы признал Яшина виновным в административном правонарушении и назначил ему наказание в виде 10 суток ареста за призывы выходить на несанкционированную акцию протеста.

27 июля сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали более 1 тыс. человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Всего, по данным полиции, на эту акцию собралось более 3,5 тыс. человек. Власти заранее предупредили участников митинга об ответственности и недопустимости нарушения закона.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые являются организаторами несанкционированных акций 14 и 27 июля.