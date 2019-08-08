Суд в Петербурге оставил без рассмотрения иск фонда Сокурова к бывшему сотруднику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга оставил без рассмотрения иск некоммерческого фонда поддержки кинематографа "Пример интонации" Александра Сокурова к бывшему сотруднику организации Михаилу Георгиевскому о взыскании долга. Это следует из картотеки на сайте суда.

"Иск оставлен без рассмотрения", - говорится в сообщении.

Исходя из опубликованных на сайте сведений, причиной такого решения стала неявка истца в суд. Заявитель также не направлял свое согласие на рассмотрение иска в его отсутствие. Ранее секретарь судьи Куйбышевского райсуда Анжелики Пановой, в производство которой попало дело, сообщил ТАСС, что оно будет слушаться в закрытом режиме.

В декабре прошлого года полиция провела проверку фонда по заявлению о возможных противоправных действиях, связанных с работой организации. Сам Сокуров говорил, что заявление написал бывший сотрудник "Примера интонации", который занял большие деньги в фонде, но не вернул их. По мнению режиссера, обращение в полицию было связано с желанием уйти от необходимости возвращения долга.

В картотеке Куйбышевского районного суда значится, что истец требует взыскать с бывшего сотрудника фонда Михаила Георгиевского деньги по договору займа.

В июле 2019 года Сокуров заявил, что у организации есть проблемы с финансированием: по его словам, снимают в фонде на микроскопические средства и эти обстоятельства не позволяют существовать. Режиссер сообщил о планах закрыть фонд.

О фонде

Как говорится на сайте фонда, "Пример интонации" был создан в 2013 году для поддержки молодых авторов. Сокуров осуществляет художественное руководство организацией, ее директором является предприниматель Николай Янкин. В попечительский совет фонда, наряду с его директором, входят журналист и писатель Владимир Толстой, президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталия Солженицына, общественный деятель Владимир Смирнов, продюсер Марина Фокина, журналист Константин Шавловский. При поддержке фонда были созданы такие картины, как "Теснота" Кантемира Балагова, "Глубокие реки" Владимира Битокова, "Пасха" Игоря Ольшанского и другие.