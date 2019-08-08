В Генпрокуратуре рассказали, как Запад пользуется возможностью воздействия на россиян

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Западные страны применяют механизмы воздействия на ситуацию в России, в том числе во время выборов, пользуясь личными данными россиян в интернете, заявил начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов на заседании рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Он напомнил, что единственным международным документом, регламентирующим нормы в интернете, является принятая в 2001 году Будапештская конвенция Совета Европы о преступности в сфере компьютерной информации, участниками которой также являются страны, не входящие в совет.

"Документ был подготовлен в 1997 году, когда уровень развития информационно-коммуникационных технологий был недостаточно высок и о многих сетевых угрозах либо не было известно, либо им не придавали должного значения. Россия не ратифицировала этот документ, поскольку для России, как, я уверен, и для ряда стран, неприемлем подход, заложенный в пункте "б" статьи 132 конвенции, который предусматривает весьма широкие возможности трансграничного доступа к информации, источник которой находится в другом государстве. Причем без уведомления компетентного органа этого государства-участника [конвенции]. На наш взгляд, такая лазейка - напрямую нарушение государственного суверенитета в информационном пространстве - недопустима", - сказал Завалунов.

По его словам, этот порядок создает условия для нарушения фундаментальных прав и свобод человека в цифровой сфере, в частности, права на неприкосновенность личной жизни.

"Именно эти механизмы используются сегодня и для вмешательства во внутренние дела России, в том числе в процесс выборов. Такие факты уже есть, они установлены правоохранительными органами. Именно эти механизмы, нормы используются Западом для того, чтобы сегодня вторгаться в суверенитет других государств. Такие факты уже есть, и мы их видим", - подчеркнул представитель Генпрокуратуры.

Универсальный договор

Завалунов также напомнил о недавнем докладе верховного комиссара ООН по правам человека, где говорилось, что в цифровой среде конфиденциальность информации, которая имеется или которую можно получить о человеке, а также решения, основанные на такой информации, имеют особое значение в сфере защиты прав. Любое государство, если оно осуществляет юрисдикцию в отношении третьей стороны, которая контролирует информацию о том или ином лице, обязано распространить меры защиты права человека и на тех лиц, чьи права на неприкосновенность личной жизни могут пострадать в результате сбора этой информации. Нормы в сфере интернета не могут ограничиваться отдельно взятым государством или даже несколькими странами, подчеркнул представитель Генпрокуратуры, напомнив и об озвученных представителем Центризбиркома России данных о хакерских атаках в ходе выборов. "Необходимо выработать универсальный глобальный договор под эгидой ООН, к которому могли бы присоединиться все страны", - озвучил он позицию российской прокуратуры.