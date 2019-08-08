Показы фильма Тарантино в летних кинотеатрах Москвы отменили из-за приближающейся грозы

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Показы нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" в летних кинотеатрах музея "Гараж" в Парке Горького и "Пионере" в Сокольниках, запланированные на вечер четверга, отменили из-за приближающейся грозы.

"В связи с объявлением штормового предупреждения Парк Горького, как и все парки Москвы, закрыт. Концерт HONNE и кинопоказ "Однажды в Голливуде" не состоятся/отменяются. Мы приносим извинения и прикладываем все усилия, чтобы перенести концерт на другую дату", - сообщили ТАСС в пресс-службе музея "Гараж".

Там добавили, что информация о возврате билетов или о другой дате концерта будет объявлена дополнительно.

"Сегодня Парк Сокольники в числе других парков Москвы закрыт из-за штормового предупреждения от МЧС. Мы с большим сожалением вынуждены отменить специальный показ фильма "Однажды в Голливуде" в "Летнем Пионере" в Парке Сокольники", - говорится в сообщении на официальной странице кинотеатра "Пионер" в соцсети Facebook. По словам представителей кинотеатра, деньги за билеты вернутся автоматически.