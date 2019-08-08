В Москве впервые задействовали телеканалы как систему оповещения об угрозе ЧС

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Телеканалы впервые задействовали как систему оповещения населения об угрозе чрезвычайной ситуации, в столице в ближайшие часы ее источником может стать ветер до 25 метров в секунду и сильнейший дождь.

В частности, в эфире Первого канала и НТВ примерно с 20:00 мск появилось уведомление МЧС: "Ожидается сильный ветер. Укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны". Данное сообщение заменило линейный эфир обоих вещателей. Позднее эта картинка сменилась сообщением: "Внимание! Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения".

Эфир обоих телеканалов в интернете проходил в обычном режиме, в том числе для Московского региона.

При этом в пресс-службе Останкино сообщили ТАСС, что телебашня "работает в штатном режиме, принимает и передает сигнал штатно".

По прогнозам синоптиков, в период с 21:00 мск 8 августа с сохранением ночью и днем до 18:00 мск 9 августа на территории Москвы ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.

В новость в 21:20 мск внесены изменения - добавлены подробности по тектсу.