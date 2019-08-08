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На Кубани после крупного ДТП ускорят принятие программы по установке ограждений на трассах

Глава региона Вениамин Кондратьев отметил, что большого количества жертв удалось избежать в том числе благодаря имеющимся на дороге ограждениям

КРАСНОДАР, 8 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края после ДТП с экскурсионным автобусом под Новороссийском, в результате которого погибли три человека и более 40 пострадали, намерены в сжатые сроки принять программу по установке ограждений на дорогах и барьеров, разделяющих встречные транспортные потоки, чтобы снизить смертность на трассах. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе администрации региона.

Ранее, комментируя последствия аварии, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что большого количества жертв удалось избежать в том числе благодаря имеющимся на трассе ограждениям.

"Около недели назад в крае было принято решение об их повсеместной установке на дорогах Кубани. Соответствующую программу уже разрабатывают, документ будет рассмотрен на одной из ближайших сессий законодательного собрания региона", - говорится в сообщении.

Инициатива обсуждалась еще в конце июля, тогда власти озвучили, что намерены внести поправки в региональный компонент нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", чтобы до 2023 года оборудовать все трассы в регионе дорожными ограждениями и бордюрами, разграничивающими встречные транспортные потоки.

На прошедшей в четверг коллегии прокуратуры региона губернатор Краснодарского края попросил ведомство проконтролировать качество такого оборудования. "Есть ли вообще на дорогах эти устройства, насколько они соответствуют стандартам, обеспечивают безопасность или "рвутся" в случае ДТП, и тогда это просто бутафория. Все это сегодня тоже является предметом прокурорского надзора", - приводит пресс-служба слова главы региона.

Ситуация с ДТП в Краснодарском крае

В регионе остро стоит проблема смертности на дорогах в результате лобовых столкновений на трассах. За первое полугодие 2019 количество ДТП на трассах в Краснодарском крае увеличилось на 6,6% и превысило 3 тыс. аварий. Количество погибших в ДТП увеличилось на 2,1%, аварии унесли жизни 382 человек. Число пострадавших в ДТП выросло почти на 10% - до 4 тыс. человек. В 70% случаев причиной ДТП является несоблюдение правил дорожного движения водителями, велик процент лобовых столкновений из-за выездов водителей на полосу встречного движения.

Вечером 7 августа на трассе Новороссийск - Керченский пролив столкнулись автобус Hyundai, в котором находился 41 человек, и легковой автомобиль Volkswagen Touareg, в котором ехали шесть человек. Оба водителя выжили. Три пассажира Volkswagen, в том числе два ребенка, погибли, пострадали 44 человека.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водитель экскурсионного автобуса задержан, по предварительной версии, он не соблюдал безопасную дистанцию при движении по трассе.

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РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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