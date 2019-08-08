Минздрав объяснил рост числа детей с онкозаболеваниями

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Рост числа детей с онкозаболеваниями обусловлен эффективным лечением и увеличением количества детей, находящихся на диспансерном наблюдении. Об этом говорится в сообщении пресс-службе Минздрава России, распространенном в четверг.

Ранее СМИ со ссылкой на Росстат сообщили, что число детей до 14 лет со злокачественными новообразованиями составило почти 21,3 тыс. человек в 2018 году - это на 4,3% больше показателя 2017 года. Если сравнивать с 2008 годом, то общее число детей с новообразованиями выросло за 10 лет на 36,9%.

"Это очень радостные, позитивные цифры, так как они отражают увеличение диспансерной группы детей, перенесших онкологические заболевания. За счет эффективного лечения (более 80% больных имеют безрецидивное течение болезни более пяти лет) происходит естественное увеличение диспансерной группы, для которых Минздрав России на базе нашего Центра организовал комплексную реабилитацию детей, выздоровевших от рака", - цитирует пресс-служба министерства слова президента Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, академика РАН Александра Румянцева.

Он также подчеркнул, что большинство случаев детской онкологии в стране находится под контролем Центра им. Дмитрия Рогачева, где дети получают лечение по единым клиническим рекомендациям и протоколам. Для всех детей лечение бесплатное, включая использование инновационных целевых препаратов и трансплантации костного мозга.