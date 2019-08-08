Ален Делон проходит лечение в Швейцарии

ПАРИЖ, 8 августа. /ТАСС/. Известный французский актер Ален Делон, перенесший несколько недель назад инсульт, проходит в настоящий момент лечение в одной из клиник Швейцарии. Об этом сообщило в четверг AFP со ссылкой на его сына Энтони Делона.

Он отметил, что состояние 83-летнего актера стабилизировалось и не вызывает опасений. По его словам, Ален Делон ранее в течение трех недель находился в отделении интенсивной терапии в больнице Парижа.

В середине июня телеканал BFMTV сообщил, что Ален Делон доставлен в американский госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен из-за регулярных приступов мигрени. В окружении актера тогда заверили, что с ним "все хорошо" и он должен покинуть медицинское учреждение в ближайшее время. В качестве одной из причин частых головных болей врачи подозревают сердечную аритмию.

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении своей актерской карьеры в кино. Он успел сняться более чем в 90 фильмах и прославился своей работой в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard, 1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969). На прошедшем в мае Каннском фестивале Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кино.