Власти Карелии просят СК проверить подрядчика из-за некачественного ремонта библиотеки

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 августа. /ТАСС/. Власти Карелии обратились в Следственный комитет с просьбой проверить работу компании "Логос", которая занималась реконструкцией Национальной библиотеки республики. Об этом в четверг сообщил глава региона Артур Парфенчиков на совещании по вопросу эксплуатации здания.

Стоимость реконструкции Национальной библиотеки Карелии, которая включала в себя как ремонт старой части здании, так и возведение новой пристройки, составила 750 млн рублей. После открытия здания в 2017 году, в нем, по информации местных СМИ, стала осыпаться штукатурка, частично разрушился фасад и цокольная часть нового корпуса, также в помещениях протекает крыша и стены, в том числе в книгохранилище и ремонтной мастерской.

"Оценку действиям подрядчика, занимавшегося ремонтом здания библиотеки, должны дать правоохранительные органы, и мы соответствующее обращение в Следственный комитет направили", - сказал Парфенчиков.

Петербургская компания "Логос" начинала устранять проблемы по гарантии, но вскоре у нее началась процедура банкротства, и работы прекратились.

Власти региона приняли решение провести повторный ремонт здания за счет регионального бюджета. В 2019 году отремонтируют фасадную часть и балкон старого корпуса, а также устранят протечки, в 2020 году в порядок приведут цоколь нового корпуса. По информации пресс-службы правительства, руководство региона в будущем планирует взыскать с подрядчика потраченные деньги.

В 2020 году Петрозаводску перейдет статус "Библиотечной столицы России", в городе пройдет Всероссийский библиотечный конгресс. В фондах Национальной библиотеки Карелии находятся более 1,6 млн документов. Ежегодно учреждение культуру обслуживает более 80 тыс. читателей.