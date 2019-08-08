В Москве простятся с певцом Вилли Токаревым

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Близкие певца Вилли Токарева, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, соберутся в пятницу в московском храме Святителя Николая в Котельниках, чтобы проститься с артистом. Об этом сообщил ТАСС сын певца Антон Токарев.

"Прощание пройдет 9 августа в храме по адресу: 1-й Котельнический переулок, 8 строение 1, с 09:00 до 12:00 мск. Затем процессия направится на Калитниковское кладбище", - сказал он.

По решению родственников, похороны пройдут в закрытом режиме.

Творчество певца Вилли Токарева было своеобразным и имело много поклонников, считает джазовый дирижер, композитор и пианист Анатолий Кролл.

"Было очень большое количество почитателей его своеобразного творчества. Он был человеком, любящим свою родину. Где бы он ни жил, Россия оставалась для него близкой", - сказал ТАСС Кролл, в оркестре которого в 1950-1960-е годы, еще до эмиграции, работал Токарев.

Большая слава не повлияла на человеческие качества певца. "Вилли Токарев был чудесным человеком, хорошо воспитанным, он был очень скромным", - сказала ТАСС народная артистка СССР Эдита Пьеха. В ее репертуаре есть песня "Дождь", написанная Токаревым.

"Не мне судить [каким он был музыкантом], я не музыковед и не критик, но мне его песни нравились, он мне доверял свои песни", - отметила певица.

Американо-русский шансонье

Исполнитель песен в жанре русского шансона Вилли Токарев (настоящее имя - Вилен Иванович) родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев (Северо-Кавказский край РСФСР). Жители хутора собираются увековечить память знаменитого земляка: посадить в его честь белую березу и установить на здании школы, где он учился, мемориальную доску, сообщил ТАСС краевед, уроженец хутора Александр Данильченко.

После работы котельным машинистом на танкере и службы в Советской армии Токарев поступил в музыкальное училище при Ленинградской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова (ныне - Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова). Окончил его по классу контрабаса. В студенческие годы выступал в джаз-оркестре Анатолия Кролла, сотрудничал с пианистом Борисом Рычковым, аккомпанировал певцу Марку Бернесу. Впоследствии пел в ансамбле "Дружба" Александра Броневицкого, работал в оркестре Ленинградского радио и телевидения под руководством Давида Голощекина, начал исполнять собственные песни.

В 1974 году по израильской визе эмигрировал в США. Работал в Нью-Йорке курьером и таксистом. Затем выступал как певец в ресторанах. Впоследствии получил гражданство США, основал собственную студию One Man Band, где записал около 20 музыкальных альбомов.

Своим творчеством Токарев строил мост взаимопонимания между народами России и Америки, считает автор книги о жизни певца Альфред Тульчинский. "Вилли стал первым человеком, кто каким-то образом построил информационный мостик между эмиграцией здесь, в Америке, и Советским Союзом и Россией", - сказал ТАСС биограф.

В 1989 году по приглашению Госконцерта Токарев приехал в СССР, провел гастрольный тур по 70 городам. С 2000-х годов преимущественно проживал в России, получил гражданство РФ.

В репертуаре Вилли Токарева были песни разных жанров: бытовые и лирические композиции, городской шансон, юмористические куплеты, посвящения и другие. Среди наиболее известных: "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья".