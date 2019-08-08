Поклонники и друзья простятся с композитором Сергеем Березиным на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Друзья, коллеги и поклонники народного артиста России, основателя ансамбля "Пламя" Сергея Березина, который скончался 5 августа на 82-м году жизни, в пятницу простятся с композитором на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщила ТАСС директор ансамбля "Пламя" Гелена Дорфман.

"Прощание начнется в 12:00 мск в пятницу в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Похороны пройдут там же", - сказала собеседница агентства. Он уточнила, что гражданская панихида будет открытой, а погребение - в закрытом режиме.

Сергей Березин оставил яркий след в истории отечественной эстрады, считает министр культуры РФ Владимир Мединский. "Замечательный человек, талантливый композитор, музыкант и вокалист, он оставил яркий след в истории отечественной эстрады. Его лирические песни восхищают своей красотой, мелодичностью и блестящим исполнением, трогают слушателей до глубины души", - отметил министр. Он добавил, что творческим сотрудничеством с Березиным по праву гордятся ведущие артисты страны.

Исполнитель песни Березина "Снег кружится" народный артист РСФСР Лев Лещенко рассказал о дружбе с композитором. "Для нас всех, кто работал с ним, это очень печальное сообщение. Сережа был уникальным по своей музыкальной образованности и человеческой порядочности - ни в каких интригах не участвовал", - сказал ТАСС певец. Лещенко напомнил, что группа "Пламя", которая вместе с Березиным в середине 1970-х отделилась от ВИА "Самоцветы", была одним из ярчайших коллективов того периода.

Соболезнования в беседе с ТАСС выразил создатель ВИА "Самоцветы" народный артист России Юрий Маликов. "Я только узнал. Трагично, печально", - со скорбью заметил он.

Поэтесса Лариса Рубальская вспомнила Березина как "замечательного человека и талантливого композитора". "Это был прекрасный, удивительный, благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким надежным другом", - поделилась она на своей странице в Instagram.

О композиторе

Сергей Березин родился в Москве 31 октября 1937 года. С 1973 года он работал в ансамбле "Самоцветы" под управлением Юрия Маликова. В 1975 основал группу "Пламя".

Композитору принадлежат такие хиты как "Снег кружится", "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты", "Золотые шары", "Осень". Сочиненные им композиции вошли в репертуар многих исполнителей, в числе которых Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский.