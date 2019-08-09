Сильные дожди вновь прошли в нескольких районах Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа. /ТАСС/. Атмосферный фронт, проходящий через территорию Приморского края, вызвал в некоторых районах сильные дожди минувшей ночью. Как сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре в пятницу, в связи с продолжающимися осадками подъем уровня рек сохранится на отметках 0,5-1 м.

"Минувшей ночью особенно сильные дожди прошли в Хасанском районе, где выпало 67 мм за ночь, а также в Находке (30 мм) и Лесозаводске (24 мм). Во Владивостоке за то же время выпал 21 мм, но вместе со вчерашним показателем количество осадков в краевом центре уже превысило 100 мм за два дня. В ближайшие сутки и в связи с сохраняющимися дождями на реках сохранится подъем уровней воды на 0,5-1,0 м, в верховьях отдельных рек и на малых водотоках возможны резкие подъемы до 3,0 м. Возможно подтопление низких мест, сельскохозяйственных угодий и участков дорог интенсивным речным и ливневым стоком", - сообщил представитель гидрометцентра.

Пока наиболее паводкоопасная ситуация сохраняется в 12 южных мунципалитетах. При этом, по информации пресс-службы краевой администрации, нарушений системы жизнеобеспечения из-за дождей в Приморье не зафиксировано, размытия дорог нет.

В мэрии Владивостока ТАСС сообщили, что, несмотря на интенсивные осадки, в городе поваленных деревьев, нет подтоплений и аварийных отключений электроэнергии не зафиксировано. Службы жизнедеятельности Владивостока продолжают работать в режиме повышенной готовности.

Прошедший в Приморском крае ночью на четверг шторм "Франциско" также не привел к серьезным негативным последствиям. Нарушений в работе коммунальных систем не зафиксировано, дорожное сообщение также нигде не было нарушено. При этом, по информации Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), кратковременные отключения электроэнергии ночью и утром 8 августа фиксировались в отдельных населенных пунктах Лазовского, Яковлевского, Партизанского и Шкотовского районов.