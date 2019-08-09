В Китае объявлен наивысший уровень опасности из-за супертайфуна

ШАНХАЙ, 9 августа. /ТАСС/. Наивысший красный уровень опасности объявлен в Китае из-за приближающегося к восточному побережью страны супертайфуна, который стал девятым по счету в этом сезоне и получил название "Лекима". Соответствующее уведомление опубликовано в пятницу Центральной метеорологической службой Китая.

Тропический циклон движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 20 километров в час. Его эпицентр находится в настоящее время примерно в 280 километрах от восточного побережья страны. Прогнозируется, что к утру 10 августа супертайфун, скорость ветра в центральной части которого сейчас составляет 216 километров в час, достигнет восточной китайской провинции Чжэцзян и ударит по побережью в районе между уездами Сяншань и Цаннань.

Тропический циклон, судя по траектории его движения, накроет и Шанхай, в некоторых районах которого 10 августа ожидаются мощные порывы ветра до 162 километров в час.

Местные власти принимают необходимые подготовительные меры в целях минимизации потенциального ущерба от удара стихии. Находящимся в море судам предписано избегать опасных районов и укрыться в портах. На ближайшие выходные, как сообщили ТАСС в шанхайском порту Шэньцзявань, приостановлена паромная переправа на популярные у местных туристов острова Шэнсы. В потенциально опасных районах проводятся работы по укреплению шатких конструкций, предписано также не проводить массовые мероприятия на открытом пространстве.