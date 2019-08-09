В Алеппо при содействии российских военных открыли детский летний лагерь

АЛЕППО /Сирия/, 9 августа. /ТАСС/. Летний лагерь для детей открылся в сирийском Алеппо при поддержке российских военных, которые помогли организаторам обеспечить питание. Об этом сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Андрей Харламов.

По словам начальника отдела по воспитанию и образованию пионеров города Алеппо Рана Йоссефа, в лагере отдыхают дети в возрасте от шести до 12 лет. В основном это дети погибших во время войны сирийских военнослужащих.

"В первую очередь мы стараемся отвлечь их от черных воспоминаний, связанных с войной, с боевиками, стараемся поменять негативное впечатление от нашего города, сложившееся за последние годы", - сказал он.

Церемонию открытия посетили российские офицеры Центра по примирению. "Роль ЦПВС в этом мероприятии в том, что мы организовываем питание детей в этом лагере. Раздача гуманитарной помощи - это не все, чем мы занимаемся. Мы пытаемся принимать участие в том числе в этих мероприятиях", - отметил в свою очередь Харламов.

В лагере открыты различные секции и кружки, есть и научный кластер, где одаренных детей готовят к участию в международных конкурсах и олимпиадах.

"Мы стараемся окружить детей теплом и заботой, чтобы после такой тяжелой войны, которая забрала у многих из них самых близких людей, они не чувствовали себя брошенными и одинокими", - рассказала журналистам вожатая Яра Каскин.