До 22 градусов тепла ожидает москвичей на выходных

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Умеренная летняя погода ждет москвичей в выходные - температура примерно 20-22 градуса, существенных осадков не ожидается. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Уже начиная с вечера пятницы будет умеренная летняя погода. Ночью будет около 10-13 градусов. В субботу днем около 20 градусов, в воскресенье еще на пару градусов выше", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в выходные в столице не ожидается существенных осадков. "Поскольку давление повысится. Да, кратковременные осадки, но не очень надоедливые, будут, они не будут вызывать раздражения. То есть, погода нормализуется в выходные дни", - сообщил Вильфанд.