В посольстве РФ сообщили, что обстановка в Бишкеке спокойная

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Попытки сторонников бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева дестабилизировать ситуацию в Бишкеке были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, обстановка в городе по состоянию на утро 9 августа спокойная. Об этом сообщило в пятницу посольство РФ в Киргизии.

"Попытки сторонников экс-президента [Киргизии] дестабилизировать ситуацию в Бишкеке пресечены сотрудниками правоохранительных органов. На утро 9 августа обстановка в столице спокойная", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Беспорядки в Бишкеке начались спустя примерно три часа после силового задержания в селе Кой-Таш Чуйской области Атамбаева. Около тысячи его сторонников прибыли на центральную площадь столицы и потребовали отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Однако спустя полчаса они были разогнаны милицией, которая применила спецсредства, в частности светошумовые гранаты. По последним данным, за медицинской помощью 7-8 августа обратились 98 человек. ГУВД Бишкека сообщило в пятницу о задержании 40 сторонников экс-президента во время беспорядков в столице.

Глава государства заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам.

По решению суда экс-президент Киргизии арестован как минимум до 26 августа, он подозревается в причастности к коррупции.

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