Правительство Сахалина организует три дополнительных рейса между островом и Москвой

ТАСС, 9 августа. Дополнительные авиарейсы между Москвой и Южно-Сахалинском будут организованы по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко по просьбам жителей островного региона, которые могут иначе не успеть вернуться из отпусков. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Накануне к главе региона обратились депутаты и общественники. По их словам, в авиакассах закончились билеты на прямые рейсы "Южно-Сахалинск - Москва - Южно-Сахалинск", из-за чего жители острова вынуждены летать с пересадками через Хабаровск, Владивосток, Новосибирск или Благовещенск, что дольше и дороже.

"Областное правительство взяло в работу обращения граждан по нехватке билетов на московской линии. Глава региона Валерий Лимаренко считает необходимым срочно организовать три дополнительных авиарейса между Южно-Сахалинском и Москвой. Попасть на них жители области смогут по четвергам 22 и 29 августа, а также 5 сентября", - гласит сообщение пресс-службы.

По словам Лимаренко, важно, чтобы люди успели вернуться из отпусков и не тратили на это большие деньги.

Сейчас полеты между Москвой и Южно-Сахалинском дважды в день выполняет авиакомпания "Россия" на самолете Boeing 777-300. В октябре прошлого года ТАСС сообщал, что выполнение основной части полетов по "плоским тарифам" на Дальний Восток перешло от "Аэрофлота" к этой его дочерней компании. Информация об этом вызвала общественный резонанс в Сахалинской области. По мнению властей региона, двух рейсов в день, особенно летом, не хватает для всех желающих.

Авиакомпания "Аэрофлот" 7 августа объявила об открытии собственного рейса в Южно-Сахалинск с 27 октября. Билеты будут продаваться по коммерческим тарифам, программа "плоских тарифов" (с ценой авиабилета, которая не зависит от даты покупки и сезона) на этот рейс распространяться не будет. Правительство Сахалинской области уже заявило о намерении субсидировать эти рейсы, чтоб уменьшить цену билетов для граждан.