В полиции предупредили о недопустимости призывов к несанкционированным акциям в Москве

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Столичная полиция предупредила о недопустимости призывов к несогласованным акциям в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД.

"Несмотря на неоднократные предупреждения, отдельные лица в сети Интернет призывают к участию в несанкционированных акциях на центральных улицах города. Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - сказал представитель ведомства.

По его словам, 10 августа на проспекте Академика Сахарова состоится согласованный с органами исполнительной власти города митинг.

"Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. В создавшихся условиях возрастает вероятность угрозы вашей личной безопасности", - добавили в пресс-службе.

Также собеседник отметил, что полиция просит соблюдать порядок проведения массового мероприятия, соблюдать правила дорожного движения, не выходить на проезжую часть в неположенных местах.

Московские власти согласовали проведение акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Однако те призвали своих сторонников и других желающих принять участие в митинге не расходиться после его окончания, а устроить шествие по Москве. В столице ранее прошли две несогласованные акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов. Они окончились столкновениями с полицией, массовыми задержаниями и возбуждением уголовного дела о массовых беспорядках, по которому в качестве обвиняемых проходит более 10 человек.

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