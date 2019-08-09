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Росстат назвал самый популярный возраст женщин для рождения первого ребенка

В 2018 году, по данным службы, большинству россиянок, родивших первенца, было 26 лет

ТАСС, 9 августа. Большинство россиянок в 2018 году родили первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Второго ребенка женщины чаще всего рожали в 30 лет, третьего - в 31 год, четвертого - в 33 года. Завести пятого и последующих детей россиянки чаще всего решались в 34 года.

Всего в прошлом году в России родилось 1,6 млн детей.

Как рассказал изданию заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин, в целом по стране за последние годы увеличился средний возраст, когда женщина рожает ребенка. Эксперт указал, что это общемировая тенденция, связанная с изменением образа жизни женщин. "Все чаще они отдают предпочтение карьере, получению образования и в этой связи откладывают рождение ребенка. Мы прогнозируем, что эта тенденция будет продолжаться", - заключил Шульгин.

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