В Австралии выбрали самую милую коалу континента

Всенародный конкурс проходил по всей стране в течение двух месяцев. За это время в адрес жюри поступили сотни фотографий коал со всего континента, но после первоначального отбора в четвертьфинал конкурса вышли лишь 70 претендентов. Для определения участников полуфинала команда сотрудников портала провела голосование в социальных сетях и по его итогам сформировала финальный лист претендентов, в который вошли 13 коал. Этот список и был выставлен на всенародное голосование.

"Финальное голосование продолжалось ровно 24 часа. За сутки в нем успели принять участие более 1 млн человек и абсолютным лидером стала Таллоу из национального парка Голд Коста. К ее фотографиям мы получили десятки тысяч восторженных комментариев. Но, если честно, больше чем финальное голосование, нас поразил сам конкурс: мы совершенно не ожидали, что так много людей будут присылать нам такие красивые снимки наших родных коал", - сказал менеджер по туризму портала Глоба Ник Хендерсон, входивший в жюри конкурса.

Сотрудник национального парка Голд Коста Дин Джонс, отметил, что победа Таллоу стала замечательным признанием заслуг парка в деле сохранения редких и исчезающих видов. "Мы, конечно, уверены в том, что все наши коалы милые, но у Таллоу теперь есть официальный титул и почетное звание самой милой коалы Австралии. Это, я вам скажу, - довольно большое дело в мире коал", - добавил он.