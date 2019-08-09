У набережной Нью-Йорка впервые за много лет заметили бобра

"Это просто невероятно", - заявил он журналистам и, как отметила газета, был совершенно прав, поскольку последний раз бобра в городе видели в 2007 году, в реке Бронкс, неподалеку от городского зоопарка. "Внушает оптимизм то, что один из них вернулся в город", - привела газета мнение помощника директора зоопарка в Бронксе Патрика Томаса. Ранее, по оценкам The New York Times, бобров не видели в окрестностях города примерно 200 лет.

Появление бобра у побережья Манхэттена свидетельствует о том, что предпринимавшиеся на протяжении многих десятилетий усилия по сохранению окружающей среды в самом крупном городе США дали результат, заявила в интервью газете профессор биологии Йорк-колледжа Элизабет Элтер. В то же время и она, и другие эксперты уверены в том, что появление одного-единственного животного отнюдь не свидетельствует о возможности восстановления популяции в окрестностях города, поскольку берега Гудзона в пределах городской черты плотно застроены.

Бобры водились на берегах Гудзона в ХVII веке, когда туда начали прибывать переселенцы из Европы, многие из которых занимались трапперством и сколотили состояния на торговле бобровыми шкурками. В память о тех временах на стенах одной из станций нью-йоркской подземки - Astor Place, названной в память о первом американском мультимиллионере Джоне Джейкобе Асторе, вплоть до 1830 года занимавшимся торговлей мехами - остались изображения бобров. Кроме того, они изображены на гербе Нью-Йорка и на его флаге, дизайн которого был утвержден в 1915 году. В 1975 году законодательное собрание штата Нью-Йорк провозгласило бобра "официальным животным" штата.

С начала ХХ века в штате предпринимались усилия по восстановлению популяции бобров. В настоящее время, по оценке департамента охраны природы, в Адирондакских горах (северо-восток штата Нью-Йорк) насчитывается от 50 до 70 тыс. бобров.