Премьеры стран ЕАЭС провели церемонию гашения марок, выпущенных к пятилетию Союза

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) провели церемонию гашения памятных почтовых марок, выпущенных почтовыми службами стран - членов ЕАЭС к пятилетию создания Союза и 25-летию евразийской интеграции.

Церемония, в которой принял участие и глава правительства РФ Дмитрий Медведев, состоялась после прошедшего в Чолпон-Ате заседания Евразийского межправительственного совета. Главы делегаций на территории культурно-этнографического комплекса "Рух Ордо" поставили оттиски почтового штемпеля на конверты с марками. Затем каждый из премьеров подписал свой конверт.

На марках, которые погасили главы правительств, изображена эмблема ЕАЭС, а на конвертах - флаги пяти стран - участниц Союза. Конверты с марками будут размещены в представительских филателистских альбомах в алфавитном порядке. На гашение представлено шесть альбомов: по одному для каждого премьера и еще один - для музея Евразийской экономической комиссии.

ЕАЭС

Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Образован на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана, которые действовали в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

Договор о Евразийском экономическом союзе был подписан 29 мая 2014 года в Астане главами России, Казахстана и Белоруссии Владимиром Путиным, Нурсултаном Назарбаевым и Александром Лукашенко (ратифицирован Россией 3 октября, Казахстаном и Белоруссией - 9 октября 2014 года). Союз начал работу 1 января 2015 года, заменив собой ЕврАзЭС.

10 октября 2014 года договор о присоединении к Союзу был подписан с Арменией (вступил в силу с 1 января 2015 года), 23 декабря того же года - с Киргизией (с 12 августа 2015 года). 14 мая 2018 года статус государства - наблюдателя при ЕАЭС был предоставлен Молдавии.