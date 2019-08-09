Омбудсмен Крыма Лубина досрочно отправлена в отставку по собственному желанию

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Государственный совет Республики Крым досрочно отправил в отставку уполномоченного по правам человека в регионе Людмилу Лубину. Соответствующее решение принято на внеочередной сессии республиканского парламента.

"Прекратить досрочно полномочия Лубиной Людмилы Евгеньевны как лица, замещающего государственную должность Республики Крым уполномоченного по правам человека в Республике Крым. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия", - говорится в тексте документа.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что документ подготовлен на основании личного заявления о досрочном прекращении полномочий Лубиной. Спикер крымского парламента Владимир Константинов пояснил ТАСС, что в настоящее время Лубина оформляет пенсию, и с этим связана ее отставка.

"Она написала заявление, будет оформлять пенсию. Дальше будут рассматривать по процедуре, это следующий этап", - сказал он. Константинов не уточнил, кто будет исполнять обязанности омбудсмена, и не назвал возможные кандидатуры на этот пост.

62-летняя Лубина с 30 июля 2014 года являлась уполномоченным по правам человека в Республике Крым. Местный омбудсмен избирается сроком на пять лет.