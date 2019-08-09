"Эхо Москвы" откроет бюро на Украине в случае изменения языковых квот

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Бюро российской радиостанции "Эхо Москва" может в ближайшее время появиться на Украине, если будет пересмотрен закон о языковых квотах. Об этом рассказал главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов, который находится в Киеве.

"Это бюро, которое будет создавать качественные программы на русском языке, которые захотят покупать местные радиостанции. Чтобы вещать отсюда в Россию о том, что происходит на Украине", - сказал он в интервью украинскому изданию "Страна".

Главный редактор уточнил, что проект запустится при условии, если будет пересмотрен закон о языковых квотах. "Я рассчитываю, что радио "Эхо Москвы" сможет работать на Украине. Я готов открыть бюро в Киеве и, если угодно, в Одессе и во Львове. На самом деле странно иметь бюро в Израиле, в Германии и в Вашингтоне, но не иметь бюро здесь, на Украине. Это просто бред, - отметил он. - На это нужно всего 4-5 человек. Но пока закон о языке запрещает нам это сделать. В разговорах с людьми из новой команды президента Украины я задаю вопрос, а будет ли коррекция закона о языке?"

По словам Венедиктова, в бюро будет входить радиостанция, сайт и страницы в социальных сетях. Работать в украинском бюро смогут как российские, так и украинские журналисты. Возглавит его, вероятнее всего, Сакен Аймурзаев - бывший шеф-редактор "Радио Вести".

Венедиктов также рассказал, что идея открыть бюро на Украине была у него еще пять лет назад. По словам журналиста, для него квоты - вопрос не политический, для него важна коммерческая сторона дела. "Сможем ли мы, если будет коррекция в законе о языке, открыть здесь бюро, которое смогло бы производить четыре часа в день продукт, который будут транслировать здесь и гнать на Москву. Посмотрим. Это вопрос рынка. Бюро должно быть самоокупаемым, я не буду дотировать его", - подчеркнул он.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили о планах по созданию международного русскоязычного телеканала, который поможет бороться за умы украинцев по всему миру, в том числе в Крыму и Донбассе.

Закон о языке на Украине

Верховная рада VIII созыва 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал президент Петр Порошенко. Закон предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. За неисполнение закона "языковые инспекторы" будут назначать штрафы. Действие документа не распространяется лишь на сферу частного общения и религиозные обряды.