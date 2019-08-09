В транспортной прокуратуре разъяснили права пассажиров при отмене или задержках авиарейсов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) разъяснила права пассажиров в случае отмены или задержек авиарейсов. В ММТП напомнили, что для подготовки самолета к полету необходимо согласовать целый ряд факторов, поскольку любая ошибка, даже самая незначительная неисправность, может привести к задержке рейса.

"Прежде всего пассажиру необходимо понимать, что не во всех случаях отмена или задержка рейса сопряжена с нарушением закона. Зачастую это происходит с целью обеспечения безопасной перевозки пассажиров, - пояснили в прокуратуре. - Так, в действиях перевозчика отсутствует вина, если причиной отмены стали метеоусловия, природные катаклизмы, военные действия, ввод в стране военного положения, наложение запретов и ограничений на грузоперевозки по определенным маршрутам, забастовка сотрудников авиапредприятия или решение государственного органа об отмене рейса".

В случае задержки или отмены рейса, изменения маршрута воздушной перевозки авиакомпания обязана предоставить всем пассажирам следующие услуги: при задержке рейса на срок от 30 минут до двух часов предоставляется бесплатное хранение багажа, а также обеспечивается бесплатное пребывание женщин с детьми в специально оборудованной комнате, при задержке рейса от двух до четырех часов должна быть предоставлена возможность пассажирам совершить два звонка в любую точку мира либо отправить два сообщения по электронной почте, при этом гарантируется бесплатная раздача прохладительных или горячих напитков. Задержка рейса от четырех до шести часов предусматривает бесплатное питание с интервалом 6-8 часов. Если задержали рейс более чем на шесть часов, то авиакомпания должна предоставить пассажирам место для ночлега - это не может быть зал ожидания, компания обязана оплатить гостиницу и все транспортные расходы.

В ММТП подчеркнули, что эти услуги установлены федеральными авиационными правилами, утвержденными приказом Минтранса России № 82 от 28 июня 2007 года и предоставляются пассажирам без взимания дополнительной платы. "Как бы не складывалась ситуация, советуем пассажиру обязательно внести в свой билет специальную отметку на случай задержки или отмены рейса, - рекомендовали в прокуратуре. - Если указанные услуги не предоставлены, а пассажиром понесены соответствующие расходы, то они могут быть взысканы с авиаперевозчика в претензионном или судебном порядке".

Если же рейс по вине авиакомпании и вовсе был отменен, то пассажир вправе вернуть полную стоимость авиабилета и взыскать денежную компенсацию. Кроме того, пассажиру следует обратиться с жалобой в органы транспортной прокуратуры, которая по результатам проверки даст оценку действиям перевозчика, а при наличии оснований примет меры реагирования как в отношении авиакомпании, так и в отношении должностных лиц, виновных в нарушении прав пассажиров.