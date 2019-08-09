Многодетным семьям в Крыму компенсируют затраты на школьную форму

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Крыма будут выплачивать денежные компенсации многодетным семьям на приобретение школьной формы. Соответствующий законопроект был принят на внеочередном заседании Государственного совета республики.

"Размер компенсации в текущем году составит 3152,7 рублей. В республике проживает 26 тыс. многодетных семей, в которых воспитывается более 85 тыс. детей. Более 50 тыс. из них обучается в школах. На текущий год предусмотрено на компенсацию 159,5 млн рублей", - сказала министр труда и соцзащиты Крыма Елена Романовская.

Она также предложила муниципалитетам Крыма установить доплату до 2 тыс. рублей на каждого ребенка из многодетных семей на приобретение спортивной формы и обуви. "Таким образом, многодетные семьи будут материально обеспечены, дети будут одеты и готовы к новому учебному году", - добавила Романовская.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость так называемого школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле 2019 года выросла в России на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 10,7 тыс. рублей. Стоимость школьной формы в наборе составила 1,8 тыс. рублей - рост на 6%.