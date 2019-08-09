Единороссы предлагают определить места для митингов в Москве и региональных центрах

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме предлагает определить конкретное место для проведения митингов в Москве и региональных центрах, в столице таким местом мог бы стать проспект Сахарова. Об этом заявил в пятницу журналистам глава фракции, вице-спикер Сергей Неверов.

"Что касается предложений, которые могут быть озвучены, <…> это, конечно, связано с теми несанкционированными митингами, которые прошли в Москве в последние дни. В этой части у нас есть предложение рассмотреть такой вопрос, как проведение массовых митингов, которые должны быть санкционированы, в каком-то одном месте", - сказал политик. "В той же Москве это может быть проспект Сахарова, куда могут выходить не только те, кто сегодня выходят на улицу, но и представители других политических партий, объединений", - считает он.

"Конечно, мы должны предложить это сделать не только в Москве, но и практически во всех городах", - продолжил Неверов. "Мы, конечно, будем предлагать в городах [в регионах] рассмотреть такие площадки, они не должны быть, условно говоря, где-то там на задворках и где неудобно людям добираться, они должны быть в нормальном месте логистики, куда могут люди приехать, но самое важное - где можно обеспечить вопросы безопасности", - отметил он, предположив, что такие места могут быть прописаны в нормативных законодательных актах субъектов РФ.

В этом контексте Неверов напомнил, что во время последней несанкционированной акции в столице "провокаторы применяли газовые баллончики". Определение конкретного места для митингов позволит не только обеспечить безопасность его участников, предотвратить провокации, но и "оставить доступными исторические места столицы для туристов", полагает он. "В то же время это [проспект Сахарова] центр Москвы, куда удобно добираться. И митинги, и шествия всех без исключения политических сил, в том числе первомайские шествия, можно было бы проводить именно там", - сказал вице-спикер.

На несанкционированной акции в Москве 27 июля были задержаны более 1 тыс. человек, около 600 человек были задержаны на подобной акции 3 августа.

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