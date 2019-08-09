Прокуратура разъяснила права пассажира при отказе в вылете из-за отсутствия мест на борту

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) разъяснила права авиапассажиров в случае отказа в вылете из-за нехватки мест.

"В случае изменения класса обслуживания, когда, например, забронирован авиабилет в бизнес-классе, но места остались лишь в эконом-классе, авиакомпания предложит воспользоваться свободным местом с выплатой компенсации за понижение уровня обслуживания или возместит стоимость первоначального авиабилета, размер которой высчитывается в зависимости от расстояния перелета", - пояснили в ММТП.

В случае отказа в посадке на рейс авиаперевозчик обязан предложить альтернативный авиабилет, с помощью которого пассажир долетит в нужный аэропорт. Это может быть ближайший рейс или авиабилет на другую дату этой или другой авиакомпании. Если пассажир отдал предпочтение ближайшему рейсу, то авиакомпания обязана предоставить ему аналогичные услуги, предлагаемые при задержке рейса.

Пассажир может потребовать от перевозчика выплату материальной компенсации за замену авиабилета и предоставленные неудобства, сумма которой также зависит от расстояния перелета и времени прибытия альтернативного рейса в необходимый аэропорт. В случае овербукинга (когда на рейс регистрируется больше пассажиров, чем вмещает самолет - прим. ТАСС) он также может отказаться от предложенных альтернативных вариантов перелета и сдать авиабилет (или неиспользованную часть авиабилета), вернув при этом полную его стоимость, даже если тариф был невозвратным.

"В случае отказа в вылете из-за отсутствия мест пассажиру необходимо подойти к стойке регистрации и поставить соответствующую отметку в авиабилет, хранить авиабилеты, посадочные талоны, чеки, иные документы, подтверждающие что перевозка не была осуществлена по вине авиакомпании, составить претензию к перевозчику, подписав ее у представителя авиакомпании (если в аэропорту не написали, то составить документ нужно сразу по прибытии домой, отправить компании-перевозчику и сохранять полученные ответы)", - пояснили в прокуратуре. Кроме того, на всех поднадзорных межрегиональной транспортной прокуратуре объектах транспортной инфраструктуры и на сайтах транспортных организаций размещена информация о максимально простых и эффективных способах обращения пассажиров в органы прокуратуры. Проверки в этой сфере также входят в компетенцию управления Государственного авиационного надзора и управлений Роспотребнадзора по Москве и Московской области.