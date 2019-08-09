Источник: СК может закрыть дело супругов, пришедших на митинг в Москве с ребенком

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Следственный комитет допросил задержанного по обвинению в участии в массовых беспорядках Сергея Фомина по делу супругов, пришедших на несанкционированную акцию в центре Москвы 27 июля с годовалым ребенком. Как сообщил ТАСС источник, решается вопрос о закрытии в отношении родителей уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

"Фомин был допрошен в рамках дела, возбужденного по ст. 125 ("Оставление в опасности") и 156 ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего") УК РФ. Он подтвердил показания, данные ранее супругами Проказовыми. В ближайшее время будет дана оценка всем обстоятельствам дела и показаниям свидетелей", - сказал собеседник агентства, добавив, что решается вопрос о прекращении дела.

Ранее сообщалось, что СК допросил Дмитрия и Ольгу Проказовых в рамках уголовного дела о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Как отметил ТАСС адвокат Максим Пашков, представляющий интересы семьи, претензий у следствия к Проказовым нет. По словам защитника, следователи установили, что Фомин является близким родственником матери ребенка и крестным отцом детей Проказовых.

Прокуратура Москвы направила в Перовский районный суд исковое заявление о лишении Проказовых родительских прав. В надзорном ведомстве считают, что из-за действий родителей здоровье и жизнь мальчика подверглись опасности, кроме того, их действия повлекли причинение ему физического и морального вреда.