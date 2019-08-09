Неверов не исключил прекращения работы в РФ иностранных СМИ, "вмешивающихся в дела страны"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов не исключил прекращения деятельности в РФ тех иностранных СМИ, которые "вмешивались в дела страны", в частности, своими публикациями в связи с недавними несанкционированными митингами в Москве.

"Если сегодня есть СМИ, которые занимаются разного рода публикациями, которыми пытаются воздействовать на наши внутренние дела, подстрекать к неправомерным действиям, естественно, это могут быть [в качестве мер реагирования] вопросы прекращения их работы в нашей стране, заявления МИД", - сказал политик в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что министерство направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве. В числе СМИ, предпринявших такие попытки, она назвала германский телеканал Deutsche Welle.

Временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески указали в четверг во время беседы в МИД РФ на недопустимость адресованных москвичам призывов Deutsche Welle к участию в несанкционированных массовых акциях. В пятницу МИД РФ сделал представление дипломату США за публикацию на сайте дипмиссии информации по несанкционированной акции в Москве 3 августа.