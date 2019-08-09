Голодец: почти 60% отдыхающих в Крыму в 2019 году прибыли через Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Почти 60% отдыхающих в Крыму в первом полугодии 2019 года прибыли через Крымский мост. Об этом сообщила зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец на совещании по актуальным вопросам развития спорта, культуры и туризма Республики Крым.

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"По сравнению с прошлым годом число туристов, отдыхающих в Крыму, выросло на 11% - по состоянию на сегодняшний день уже отдохнуло 4 млн туристов. Из общего числа прибывших за первое полугодие 58% прибыло через Крымский мост. Это замечательно, и это еще раз подчеркивает важность развития инфраструктуры, прежде всего магистральной, которая обеспечивает доступность курортов Крыма", - сказала Голодец.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами России. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему стартовало осенью того же года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему завершится до конца 2019 года.

Республика Крым в 2018 году побила рекорд по туристическому потоку за весь постсоветский период, приняв 6,8 млн туристов, что на 28% больше, чем годом ранее. Регион привлек рекордное число гостей благодаря повышению транспортной доступности, привлекательным ценам на отдых и улучшению качества услуг в сфере гостеприимства. Власти Крыма рассчитывают, что в 2019 году турпоток в республику превысит 7,5 млн человек.