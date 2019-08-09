Авиашоу "Открытое небо" в Иванове перенесли из-за непогоды

ТАСС, 9 августа. Организаторы военно-патриотического праздника "Открытое небо" с участием пилотажной группы "Русь", который планировали провести 10 августа под Иваново, приняли решение о переносе мероприятия из-за непогоды на 11 августа, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Областной военно-патриотический праздник "Открытое небо" переносится на воскресенье, 11 августа. Решение принято оргкомитетом в связи с погодными условиями. Летная и концертная программа праздника останется без изменений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в текущем году гостей фестиваля ждет красочная летная программа, кульминацией которой станет выступление пилотажной группы "Русь" на реактивных учебно-тренировочных самолетах. Также состоятся показательные выступления самолетов Ан-2, Як-52 и Як-18Т областного ДОСААФ, выступления парашютистов и дельтапланеристов. Кроме того, гостям представят экспозицию из 45 единиц военной техники.

Областной военно-патриотический праздник "Открытое небо" впервые прошел в Иванове 2002 году. Мероприятие приурочено к трем датам: годовщине образования Военно-воздушных сил, созданию 610-го центра боевого применения и переучивания летного состава и Дню ВДВ. В 2002 году участниками праздника стали около 50 тысяч человек, в прошлом году на различных площадках "Открытого неба" побывали около 100 тысяч жителей региона и гостей города.