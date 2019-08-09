В Москве простились с композитором Сергеем Березиным

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Прощание с народным артистом России, основателем ВИА "Пламя" Сергеем Березиным прошло в пятницу в ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве. Цветы к гробу композитора принесли родственники, друзья и коллеги, в числе которых Лариса Рубальская и Вячеслав Малежик.

Березин умер 5 августа на 82-м году жизни.

Первой слово взяла подруга Березина, поэтесса Лариса Рубальская. "Я не думаю, что есть человек, у которого есть о Сергее плохие воспоминания, - сказала она. - Это был замечательный человек, очень теплосердечный человек. Я никогда не думала, что придется вот так стоять и прощаться с ним. Я буду всегда-всегда его вспоминать".

Поэтесса вспомнила строки, которые недавно прочитала и которые, по ее словам, соответствуют моменту. "По сюжету книги умер музыкант, и сказали: "Он отправился дирижировать хором ангелов". Это и о Сергее тоже", - заметила она.

Эталон жанра

Певец, поэт и композитор Вячеслав Малежик признался, что старался равняться на старшего коллегу. "Сергей писал песни, я пытался стать автором, и, в общем-то, такая невидимая "борьба" присутствовала и стимулировала. Он обладал хорошим вкусом, был образцом, писал с хорошими поэтами, и все это давало стимул расти до него", - поделился музыкант. По его словам, у Березина была непростая творческая судьба.

Нынешний художественный руководитель ВИА "Пламя" Юлия Ариничева пообещала, что ансамбль постарается не опустить высокую планку, поставленную его создателем. "С детства впитывала все эти песни, ходила на концерты ансамбля. Поэтому беру эстафету и надеюсь, что мы не подведем Сергея Владимировича. Нельзя, чтобы не звучали такие песни", - сказала она журналистам.

После окончания гражданской панихиды тело композитора предали земле.

Сергей Березин родился в Москве 31 октября 1937 года. С 1973 года он работал в ансамбле "Самоцветы" под управлением Юрия Маликова. В 1975 основал группу "Пламя". Композитору принадлежат такие хиты, как "Снег кружится", "Может, я тебя выдумал", "Всюду только ты", "Золотые шары", "Осень". Сочиненные им композиции вошли в репертуар таких исполнителей, как Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский.