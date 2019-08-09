Законопроект о перечне разрешенных для митингов мест в РФ подготовят в сентябре

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сенаторы рассчитывают до конца сентября разработать законопроект о праве органов власти в муниципалитетах и населенных пунктах определять конкретные места, разрешенные для проведения митингов и политических акций, сообщил ТАСС в пятницу глава временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Данные площадки будут обозначаться не федеральным законом, их будут определять местные власти. Я полагаю, что до конца сентября такого рода документ в виде некой концепции будет готов, полагаю, что это нужно сделать поправками в существующий закон, где обозначить, что органы местного самоуправления населенных пунктов от определенной численности населения определяют минимум одно место для такого рода мероприятий", - сказал Климов.

Он добавил, что отдельным законопроектом будет обозначен перечень мест, где "категорически запрещено проведение манифестации для любых политических сил". По словам Климова, в этом документе не будет указания конкретных адресов.

"Они будут принципиального порядка, допустим, рядом с госпиталями, правительственными зданиями, местами, где круглосуточно находятся люди, например, на вокзалах", - подчеркнул Климов, добавив, что пока может только рассуждать о возможных местах, где законопроектом будут запрещены политические мероприятия.

Идея о разработке законопроекта о перечне конкретных мест для митингов в РФ была озвучена на заседании комиссии в четверг.

Ранее Климов заявил, что временная комиссия фиксирует признаки иностранного вмешательства в несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля. По мнению сенатора, этот вывод подтверждают, например, новостные сюжеты "ведущих англоязычных и прозападных СМИ", где, по словам сенатора, шло одностороннее толкование произошедших событий.