Кузнецова: избитая девочка из Ингушетии после ампутации руки идет на поправку

МАГАС, 9 августа. /ТАСС/. Избитая семилетняя девочка из Ингушетии после ампутации части правой руки, быстро идет на поправку, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Это небо и земля, какой я впервые ее увидела в реанимации и какая она сейчас. Она веселая, активная, не заметно никакой тревоги, мы с ней долго играли. Единственное, что меня удивило - это ее интерес к машинкам. Я принесла ей куклу, но она осталась к ней равнодушна, все ее внимание занимали машинки, мы устраивали соревнования", - передает пресс-служба слова Кузнецовой.

Детский омбудсмен обсудила с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем дальнейший план лечения девочки.

"Сейчас прикладываются все силы, чтобы у девочки все было хорошо, оказывают поддержку врачи, представители региона. Уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии оформила на себя временную опеку. Мы сейчас ищем того, кто бы в дальнейшем взял заботы о малышке, но до окончания следственных действий эти решения быть приняты не могут, сейчас девочка окружена заботой, любовью, вниманием, и очень хочется, чтобы так было всегда", - цитирует пресс-служба детского омбудсмена.