СМИ: в Бразилии мужчина нашел останки древней рептилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 9 августа. /ТАСС/. Второй крупный фрагмент черепа гигантской древней рептилии обнаружен в северном бразильском штате Акри неподалеку от того места, где в середине июня школьник нашел челюсть животного, жившего в бассейне Амазонки более 8 млн лет назад. Автором новой находки стал отец юноши, плотник Жозе Милитау, посвятивший археологическим раскопкам свободное от работы время.

"Из чистого любопытства мы с сыном продолжили поиски, поскольку полагали, что есть и другие останки", - приводит его слова портал G1. Спустя неделю после первой находки была обнаружена вторая окаменелость, и Милитау снова связался с уже знакомыми археологами. По их мнению, челюсть и череп принадлежали одной и той же рептилии - гигантскому кайману, длиной более 10 метров. К такому выводу палеонтолог Федерального университета штата Акри Жонас Филью пришел исходя из того, что оба фрагмента находились в непосредственной близости друг от друга.