В Донецкой области шахтеры вновь перекрыли дорогу и требуют выплатить зарплату

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Горняки шахты "Кураховская" в подконтрольной Украине части Донецкой области второй день подряд перекрывают дорогу, требуя погасить им задолженность по зарплате. Об этом в пятницу сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Горняки шахты "Кураховская" перекрыли дорогу между городами Курахово и Селидово в районе населенного пункта Новоселидовка - они требуют погашения задолженности им по зарплате, - написал он в Facebook. - В то же время руководство государственного предприятия "Селидовуголь" создает давление на звеньевых, бригадиров и сейчас проводит с ними соответствующую воспитательную работу".

Накануне шахтеры в знак протеста из-за задолженности по зарплате блокировали автодорогу в Запорожье и Мариуполе на перекрестке дорог в поселке Цукурино. Как сообщил председатель профсоюзной организации шахты "Кураховская" Алексей Сорока, в акции приняли участие около ста человек. Горняки, по его словам, не намерены вести переговоры и собираются прекратить забастовку только после поступления на их счета задолженности по зарплате. Он отметил, что шахтерам не выплатили 22% зарплаты за май, по 100% за июнь и июль.