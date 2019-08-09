Первый медицинский вертолет начал работу в Северной Осетии

"Теперь у нас есть санитарная авиация. Это значимое событие для республики. Первый медицинский вертолет уже прибыл в Северную Осетию и сразу приступил к транспортировке пациентов. Доставил мать с двумя детьми с приграничной территории Грузии и России во владикавказские больницы", - написал он на своей странице в Instagram.

По данным республиканского Минздрава, первыми транспортированными медицинским вертолетом пациентами стала семья из Пермского края. Женщина и двое ее детей попали в ДТП, пострадавших доставили в две больницы Владикавказа, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщалось, стратегию развития санитарной авиации приняли в Северной Осетии в июне 2019 года. В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в республике планируется строительство вертолетных площадок для эвакуации пациентов, до 2021 года планируется объединить службы медицинской помощи и медицины катастроф и так далее.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.