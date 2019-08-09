В Приамурье на ремонт больниц после паводка выделили почти 7 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 августа. /ТАСС/. Почти 7 млн рублей поступило из резервного фонда правительства Амурской области на проведение восстановительных работ в больницах, получивших повреждения из-за паводков, сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"По всем объектам проводится экспертная работа, целью которой является определение объемов ущерба, нанесенного медицинским организациям вследствие паводка. Из резервного фонда правительства Амурской области поступило 6,9 млн руб. на проведение аварийно-восстановительных работ", - процитировали в пресс-службе правительства замминистра здравоохранения региона Натальи Газдановой.

С 25 июля в Приамурье из-за паводка действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Паводок причинил существенный ущерб имуществу нескольких больниц. Так, вода подмыла фундамент неонатологического корпуса Амурской областной детской клинической больницы, затопила подвал, а по периметру здания появилось множество протечек. "Специалисты считают, что потребуется вскрытие теплотрассы с заменой теплоизоляции и усилением гидроизоляции на входе в здание; ремонт и обустройство ливневой канализации и водоотведения от здания", - отметила Газданова.

Также от паводка пострадала Амурская областная клиническая больница, где подтоплены подземные переходы (уровень воды выше 0,5 м), некоторые подвальные помещения. В Амурской областной инфекционной больнице отслоилась штукатурка, нарушено покрытие полов из линолеума на площади 93,5 кв. м, повреждено несколько деревянных дверей. В городской поликлинике № 2 Благовещенска подвал затопило грунтовыми водами до 0,8 м, по стенам коридора произошло отслоение и повреждение покрытия из керамической плитки, в подсобных помещениях подвала повреждена поверхность стен, деформировались деревянные двери. Подтоплены фельдшерско-акушерский пункт села Норск Селемджинского района, врачебная амбулатория села Угловое Мазановского района, стационар Мазановской больницы и ряд других медучреждений.

Ранее на сайте регионального правительства сообщалось, по состоянию на утро 9 августа, в регионе остаются подтопленными 13 частных жилых домов, 542 подворья, 350 дачных участков, перемыт 31 участок автомобильных дорог, без транспортного сообщения остаются восемь населенных пунктов. Эвакуировано 2353 человека, в том числе 823 ребенка, в пунктах временного размещения находятся 102 человека, в том числе 44 ребенка, у родственников расселены 2251 человек, из них 779 детей. Эвакуированные жители расселены в 4 пунктах временного размещения. В ликвидации последствий прохождения дождевого паводка в Приамурье задействовано 780 человек, 167 единиц техники, 27 плавательных средств.