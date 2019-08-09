Беглов первым проедет по новым станциям Фрунзенского радиуса метро Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов первым проедет по станциям "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" Фрунзенского радиуса метро, открытие которых запланировано на 1 сентября 2019 года, сообщил он журналистам в пятницу.

"Мы не будем гнаться за сроками, сам лично спущусь и проеду первым пассажиром (по трем новым станциям - прим. ТАСС). Если мы увидим какие-то недостатки, связанные с безопасностью для пассажиров, то открывать не будем. <...> Станции фрунзенского радиуса метро Петербурга отроют только при полной готовности", - сказал он.

Фрунзенский радиус расположен в южной части Фрунзенско-Приморской линии метрополитена, он проходит вдоль улицы Бухарестской в Купчино. Пропускная способность участка составит 40 пар поездов в час, прогнозируемый суточный объем перевозок на первом этапе эксплуатации - 997 тыс. пассажиров.

Всего к 2032 году правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро.