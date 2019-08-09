Вилли Токарева похоронили на Калитниковском кладбище

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Певец Вилли Токарев, который умер 4 августа в возрасте 84 лет, в пятницу был похоронен на Калитниковском кладбище в Москве. Об этом сообщила ТАСС представитель музыканта.

"Похороны завершились", - сказала собеседница агентства. Ранее в пятницу в храме Святителя Николая в Котельниках прошло отпевание артиста в присутствии родственников, друзей и коллег Токарева.

В репертуаре артиста были песни разных жанров: бытовые и лирические композиции, городской шансон, юмористические куплеты, посвящения и другие. Среди наиболее известных: "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья".