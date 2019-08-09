Более 2 тыс. проектов участников "Машука" поддержаны за время существования форума

СТАВРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Власти поддержали реализацию более 2 тыс. молодежных инициатив с момента проведения первого Северо-Кавказского форума "Машук" в 2010 году. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор форума Дмитрий Донецкий.

"Около 400 проектов были поддержаны в 2018 году, в целом за десять лет поддержали более 2 тыс. проектов. <…> 100% этих проектов реализуется, существует серьезный контроль, три стороны подписывают соглашение", - сказал он.

Проекты, защищаемые участниками на "Машуке", поддерживаются за счет грантового фонда форума и властями регионов. Инициативы реализуются в волонтерской сфере, сохранении исторического и культурного наследия, есть проекты, которые объединяют все регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

"В 2015 году молодежью СКФО была запущена акция "Кавказский донор", сейчас она реализуется в формате эстафеты, когда ребята несколько дней подряд приходят в регионах округа и сдают кровь для нуждающихся. <…> Мы стремимся, чтобы у нас были подобные мегапроекты, чтобы ребята знакомились с единомышленниками и реализовывали на территории всех субъектов некие общие проекты", - отметил Донецкий.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года, за это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, на него съехались почти 2 тыс. представителей регионов России и стран зарубежья. В 2019 году форум проходит с 9 по 30 августа, впервые на "Машуке" организована третья смена, а число участников выросло до 3 тыс.

Как уточнили ТАСС в пресс-центре форума, 9 августа - день заезда, делегации прибывают на форумную площадку и знакомятся с расписанием мероприятий. Официальное торжественное открытие "Машука" пройдет 10 августа.