Медведев объявил благодарность губернатору Архангельской области

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил благодарность правительства РФ губернатору Архангельской области Игорю Орлову. Согласно распоряжению председателя кабмина, опубликованному на официальном портале правовой информации, глава региона удостоен благодарности "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную деятельность".

Кроме того, Медведев наградил медалью Столыпина II степени члена коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Владимира Поспелова "за большой вклад в решение стратегических задач по развитию оборонно-промышленного комплекса и многолетнюю добросовестную работу", говорится в тексте распоряжения.

Благодарность правительства объявлена также президенту Государственного геологического музея им. В. И. Вернадского Российской академии наук Юрию Малышеву - за большой вклад в развитие отечественной науки.

За трудовые успехи и многолетнюю плодотворную деятельность благодарность объявлена директору Российского фонда фундаментальных исследований Олегу Белявскому, ректору Уральского федерального университета Виктору Кокшарову, а также члену коллегии Военно-промышленной комиссии, экс-губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпорту.