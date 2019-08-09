На Сахалине и Курилах до 2021 года появятся свыше 130 социальных объектов

ТАСС, 9 августа. Свыше 130 социальных объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта построят на Сахалине и островах Курильской гряды до 2021 года за счет развития центров экономического роста Дальнего Востока. Об этом сообщил в пятницу журналистам врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Мы видим, что федеральный центр держит вопросы развития Курильских островов на особом контроле. Сегодня на Сахалине и Курилах реализуется самое большое на Дальнем Востоке число мероприятий по развитию центров экономического роста. До 2021 года на островах появятся 132 современных объекта: семь объектов здравоохранения, 17 - образования, четыре - культуры, 16 - спорта, четыре - соцзащиты, 27 - транспорта, 16 - жилищного строительства, 24 - коммунального хозяйства, 15 - газификации. Все эти социально значимые мероприятия осуществляются на средства федерального бюджета", - сказал Лимаренко.

Во время рабочей поездки на Сахалин в августе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщал, что острова Курильской гряды имеют особое значение для нашей страны, и нужен специальный инструмент активизации бизнеса на островах. Лимаренко отметил, что сейчас региональное правительство совместно с заместителем председателя правительства РФ, полпредом президента Юрием Трутневым прорабатывает инициативу по "обнулению" федеральных и региональных налогов для предпринимателей на Курилах.

"Далеко не случайно, что во время своего недавнего визита в Сахалинскую область премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев лично посетил острова Курильской гряды. Это вполне четкий и ясный сигнал всем, кто пытается подискутировать на тему "территориального вопроса". Обсуждать нечего. Курилы - российская земля", - сказал Лимаренко.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

Ранее в СМИ сообщалось, что четыре острова Курильской гряды были изображены частью Японии на официальном сайте Олимпиады-2020.