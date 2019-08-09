Власти Москвы сообщили, что заявка на митинг 10 августа не предусматривает концерт

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Согласованная заявка на проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 10 августа в поддержку независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы не предусматривает проведение музыкального концерта, сообщил журналистам в пятницу глава Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Василий Олейник.

Ранее власти столицы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова в субботу 10 августа с 14:00 до 16:30.

"В законе "О собраниях и митингах" говорится о недопустимости изменения условий проведений митинга в одностороннем порядке после его согласования. Что касается распоряжения мэра, то это "временное положение о порядке организации и проведения" концертов, спектаклей, спортивных соревнований и рекламных мероприятий. В документе "прописаны иные сроки согласования мероприятия" - от 30 до 45 суток до даты его проведения", - сказал он.

Ранее ряд исполнителей, включая Ic3peak, "Кровосток" и Face, заявили, что намерены исполнить свои треки в рамках согласованного митинга 10 августа на проспекте Академика Сахарова.

Предстоящий 10 августа митинг будет четвертым в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы. Предыдущие прошли 20 июля, 27 июля и 3 августа, из них только мероприятие 20 июля было согласованным. Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами нескольких незаконных акций. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более десяти граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда.

В новость были внесены изменения (15:41 мск) - добавлены подробности.