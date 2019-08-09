Суд не разрешил Квачкову уехать за пределы московского региона на лечение

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Дорогомиловский суд столицы отклонил ходатайство бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова, который просил суд отменить запрет на выезд за пределы Москвы и Московской области для лечения, сообщила ТАСС представитель пресс-службы суда Эмма Саркисова.

"Дорогомиловский районный суд отказал осужденному Квачкову в отмене наложенных ранее на него ограничений: не изменять место жительства и не выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы, являться в указанный орган два раза в месяц для регистрации", - сказала представитель суда.

Уголовно-исполнительная инспекция Москвы в свою очередь поддержала заявленное Квачковым ходатайство. Однако суд не нашел достаточных оснований для его удовлетворения.

Дело Квачкова

В 2013 году Квачков был осужден на восемь лет колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа. Он был признан виновным по статьям УК РФ "Покушение на организацию вооруженного мятежа" и "Вербовка или вовлечение лиц в террористическую деятельность".

Другое уголовное дело в отношении бывшего полковника ГРУ было возбуждено в связи с размещением в интернете в марте 2015 года его видеообращения, в течение года следователи вели проверку и обнаружили в этом ролике признаки экстремизма. В марте 2016 года Квачков был официально привлечен в качестве обвиняемого. Дело первоначально было возбуждено по ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма"), но в ходе судебных прений гособвинение попросило переквалифицировать дело на ст. 282 УК РФ. Квачков своей вины не признал.

Приволжский окружной военный суд приговорил Квачкова к году и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Согласно судебному решению, по совокупности наказаний к этому сроку добавился неотбытый срок по предыдущему приговору - один год и четыре месяца.

Адвокаты Квачкова в ходе процесса обращались к суду с просьбой прекратить уголовное преследование их подзащитного в связи с отсутствием состава преступления. Как отмечал адвокат Сергей Орлов, видеоролик, по данным следствия, разместили в интернете неустановленные лица. По словам адвоката, у Квачкова, отбывавшего наказание в колонии по другому судебному приговору, не было никакой возможности разместить в это время данное видеообращение.

Квачков ранее проходил главным обвиняемым по делу о покушении на бывшего главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса. На основании вердикта присяжных он и другие подсудимые были полностью оправданы. Он добился от государства компенсации в 450 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование.