Ричард Гир доставил продукты на судно испанской НПО с мигрантами на борту

МАДРИД, 9 августа. /ТАСС/. Американский актер Ричард Гир решил лично доставить продукты питания на судно испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, которое спасло в водах Средиземного моря более 120 мигрантов. Об этом НПО сообщила в Twitter.
Ser padre no entiende de colores ni fronteras.#RichardGere también lo es. ❤️#PuertoSeguroYa pic.twitter.com/BIK4u9cbOr— Open Arms (@openarms_fund) August 9, 2019
"Наконец небольшая хорошая новость, - отмечается в публикации. - Прибыло продовольствие на Open Arms, и у нас особенный член экипажа - Ричард Гир". Сообщение в соцсети сопровождается фотографиями знаменитости на судне.
По версии местных СМИ, актер по собственной инициативе решил оказать помощь судну с нелегалами на борту, которое уже более недели ждет разрешения на то, чтобы высадить мигрантов в порту какой-либо страны. "Вы не одни", - говорится на плакате, размещенном на яхте, на которой прибыл Гир.
"Какой позор, что Европа не в состоянии предоставить порт для этих людей", - отмечается в сообщении НПО. На судне находятся более 30 несовершеннолетних.
Por fin una pequeña buena noticia.— Open Arms (@openarms_fund) August 9, 2019
Llegan víveres al #OpenArms y contamos con un compañero de tripulación excepcional #RichardGere #PuertoSeguroYa pic.twitter.com/IgrTZyU6KI
В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.
69-летний Ричард Гир является лауреатом премии "Золотой глобус", а также номинантом на премии "Оскар" и Emmy. На его счету десятки фильмов, среди которых можно выделить "Красотка" (Pretty Woman, 1990 год), "Чикаго" (Chicago, 2002 год), "Хатико: Самый верный друг" (Hachi: A Dog's Tale, 2008 год) и другие.