Ричард Гир доставил продукты на судно испанской НПО с мигрантами на борту

МАДРИД, 9 августа. /ТАСС/. Американский актер Ричард Гир решил лично доставить продукты питания на судно испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms, которое спасло в водах Средиземного моря более 120 мигрантов. Об этом НПО сообщила в Twitter.

"Наконец небольшая хорошая новость, - отмечается в публикации. - Прибыло продовольствие на Open Arms, и у нас особенный член экипажа - Ричард Гир". Сообщение в соцсети сопровождается фотографиями знаменитости на судне.

По версии местных СМИ, актер по собственной инициативе решил оказать помощь судну с нелегалами на борту, которое уже более недели ждет разрешения на то, чтобы высадить мигрантов в порту какой-либо страны. "Вы не одни", - говорится на плакате, размещенном на яхте, на которой прибыл Гир.

"Какой позор, что Европа не в состоянии предоставить порт для этих людей", - отмечается в сообщении НПО. На судне находятся более 30 несовершеннолетних.