В России начнут искать пропавших людей при помощи искусственного интеллекта

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. "Билайн" разработал технологическое решение "Beeline AI - Поиск людей" на основе нейросетей для помощи поисково-спасательным отрядам "Лиза Алерт". Технология, основанная на искусственном интеллекте, будет анализировать фотоснимки, полученные с дронов в местах поиска пропавших людей, говорится в сообщении мобильного оператора.

"Новая технология позволяет волонтерам "Лиза Алерт" в два с половиной раза сократить время на просмотр и сортировку полученных снимков. В дальнейшем технология будет совершенствоваться и адаптироваться к специфике поиска пропавших людей", - сообщили в компании.

С 2018 года "Лиза Алерт" применяет беспилотные летательные устройства для поисковых операций, проводимых в лесу и на промышленных территориях городов. "С одного дня поисков с помощью дронов отряд получает порядка 2,5 тыс. фотографий, на проверку которых группа из 30 человек тратит в среднем пять-семь часов. Благодаря "Beeline AI - Поиск людей" время на анализ одного фотоизображения занимает две-три секунды, что позволяет сократить процесс сортировки всего контента до одного - двух с половиной часов в зависимости от количества фотографий", - поясняется в сообщении.

В "Билайне" отметили, что первичные тесты совместно с "Лиза Алерт" показали, что точность модели на тестовых изображениях приближается к 98%. "Потенциально нейронная сеть способна находить людей и предметы во всех местах поиска, таких как лес, болота, поля, города, независимо от времени года и одежды человека, так как алгоритм настраивается на работу в любое время года и потенциально сможет распознавать нестандартное положение тела в пространстве, например, сидящего, лежащего или частично укрытого листвой человека. Система адаптивна, подстраиваясь на нахождение объектов одинаково точно как с высот 30-40 м, так и с высоты полета 100 м", - уточняется в сообщении.